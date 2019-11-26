"لمياء" تطلب فسخ عقد زواجها: "بيتحرش بزمايلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "لمياء. م" 27 سنة، ممرضة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في إمبابة، تطلب فيها فسخ عقد زواجها، مبررة: "بيتحرش بزمايلي في الشغل".

وبحسب أوراق القضية، تقول الزوجة في دعواها، إنها تزوجت "محمد ص." 30 سنة، فرد أمن بذات المستشفى التي تعمل فيها، قبل عام و3 أشهر، وخلال هذه الفترة لاحظت على زوجها تصرفات دفعتها لطلب فسخ عقد الزواج.

تشير صاحبة الدعوى، إلى أن زميلاتها في العمل أكدن لها أكثر من مرة أن زوجها يتحرش بهن، ويتلمس مناطق من أجسادهن، قائلة: "زوجي المتحرش عينه زايغة، وبيضايق الممرضات في المستشفى، ومش قادرة استحمل أكثر من كدة".

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تضيف الزوجة، أنها تلقت شكاوى متكررة على مدار فترة الزواج رغم قصرها، موضحة أنها كانت تحاول إصلاح الأمر إلا أنها فشلت.

وتتابع المدعية، أنها حاولت كثيرًا التحدث مع زوجها بطريقة تجعله يتوقف عن أفعاله، إلا أنه لم يستجب، بل ازداد الأمر سوءً، وأصبح يتلمس أجزاء من أجساد الممرضات، ولم يقتصر الأمر على التحرش اللفظي فقط.

وتقول صاحبة الدعوى، إنها لم تجد أمامها إلا اللجوء إلى محكمة الأسرة للتخلص من زوجها، الذي يشكّل لها حملًا ثقيلًا، خاصة وأنها أصبحت غير قادرة على مواجهة زميلاتها في العمل بعد الشكاوى المتكررة من زوجها.

ولفتت الزوجة إلى أنها تقدمت بدعوى فسخ عقد الزواج، بعدما استنفذت جميع الطرق الممكنة لمحاولة إصلاح زوجها، ففضلت الانفصال على الاستمرار في علاقة زوجية تجلب لها المشكلات طوال الوقت، وحملت الدعوى رقم 519 لسنة 2019؛ ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.​