محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: بدأت فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة بورسعيد بقراءة القرآن الكريم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء. ويزور الرئيس السيسي بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية هناك.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بتلاوة القرآن الكريم.. بدء فعاليات افتتاح عدد من مشروعات بورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.