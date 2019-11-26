الرئيس السيسي يصل إلى بورسعيد لافتتاح عدد من المشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365 ومي مدحت:
أفادت قناة "اكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، بوصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء.
ويزور الرئيس السيسي بورسعيد، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية هناك.
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