ليتوانيا تدعم جهود مصر لمكافحة العنف ضد المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت ليتوانيا إنها تدعم وتشجع جهود مصر لتبني المزيد من الإجراءات الفعّالة، لتمكين النساء والفتيات المصريات وضمان حقوقهن ومكافحة كافة أشكال العنف ضدهن.

وذكر بيان وزعته سفارة ليتوانيا في القاهرة اليوم الثلاثاء، أن العنف ضد النساء والفتيات مازال يمثل تحديًا مؤلمًا للعالم بأسره في ضوء تعرض امرأة من كل امرأتين للمضايقة الجنسية، بينما تتعرض واحدة من كل 3 سيدات إلى الإيذاء الجسدي أو الجنسي.

وقررت السفارة إضاءة مقرها باللون البرتقالي لمدة 16 يومًا، اعتبارًا من أمس الاثنين وحتى 10 ديسمبر، احتفالًا باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وأوضح البيان أن الدبلوماسيين الليتوانيين انضموا إلى الحملة الدولية التي تهدف إلى القضاء على العنف ضد المرأة، وحتى الاحتفال باليوم الدولي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر، مشيرًا إلى أن انعكاس اللون البرتقالي على نهر النيل، سيكون بمثابة دعوة إلى العمل لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، من خلال الوعد بعدم ارتكاب أو التغاضي أو السكوت عن العنف.​