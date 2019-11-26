يمر بـ8 محافظات.. ننشر تفاصيل مخطط تطوير مسار العائلة المقدسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بشكل أولي، أن يكون الأول من يونيو 2020 موعد افتتاح مسار العائلة المقدسة ليتواكب مع تاريخ دخول العائلة المقدسة لمصر.

وينشر الخليج 365، أبرز المعلومات المتعلقة بمسار العائلة المقدسة والمحافظات التي يمر بها وتفاصيل مخططات التطوير المزمع تنفيذها.

- يمر مسار العائلة المقدسة بـ8 محافظات تشمل (القاهرة - البحيرة - الشرقية - كفر الشيخ - المنيا - أسيوط - الغربية - شمال سيناء).

- يتضمن التطوير أعمال رصف للطرق وتطوير المناطق المحيطة بنقاط مسار العائلة المقدسة في عدد من المحافظات.

- يتضمن التطوير توفير دورات المياه والاستراحات والخدمات وطلاء واجهات العقارات والتشجير واللوحات الإرشادية على الطرق المؤدية للمسار.

- تهدف الخطة للانتهاء من تطوير 25 موقعًا أثريًا تتضمن المناطق الأثرية التي سارت وعاشت فيها العائلة المقدسة بالمحافظات خلال رحلتها لمصر.

- هذا المشروع من أهم المشروعات القومية على المستوى السياحي والديني والذي يساعد على تنشيط السياحة الدينية في مصر.

- سيتم إنشاء كيان مسئول عن الإشراف على تنفيذ كافة الأعمال المطلوبة لتطوير مسار العائلة المقدسة يضم ممثلين من وزارتي السياحة والآثار والكنيسة ومجلس النواب والإشراف على أعمال الصيانة الدورية لهذه المناطق.

- تستهدف الحكومة عقد اجتماعات مع المستثمرين في المرحلة القادمة ليكون القطاع الخاص والمجتمع المدني مشاركين رئيسيين مع الحكومة، وطرح المشروع في مرحلة متقدمة على شركاء التنمية الدوليين.

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- ينقسم إلى عدة مراحل وتضم مرحلة التشغيل التجريبي لـ5 مواقع أثرية في محافظتي القاهرة والبحيرة وهي كنيسة أبوسرجة في مصر القديمة وكنيسة العذراء في المعادي وأديرة وادي النطرون الثلاث (السريان – الباراموس – الأنباء بيشوي)، كما تتضمن المرحلة الأولى أديرة جبل الطير والمحرق ودرنكة بمحافظتي المنيا وأسيوط.

- تتضمن المرحلة الثانية باقي محافظات المسار مثل تل بسطا في الشرقية وسخا بكفر الشيخ وسمنود بالغربية.

- من المستهدف استكمال التطوير الكامل في منطقة شجرة مريم بكنيسة العذراء بالمطرية خلال شهر فبراير القادم وسرعة انتهاء محافظتي القاهرة والبحيرة لمرحلة التشغيل التجريبي.

- من المقرر طرح مخطط استثماري لكافة نقاط المسار بالتواكب مع موعد افتتاحه، ودراسة تشكيل وحدة مركزية بمقر وزارة التنمية المحلية، تشرف على التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية والقيام بزيارات ميدانية في كافة نقاط المسار بشكل دوري.

ما تم حتى الآن في القاهرة والبحيرة

قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، إنه تم الانتهاء من إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإعادة تجهيز أرصفة المشاة بالمسارات الداخلية للمنطقة بداية من طريق الخيالة حتى مسجد عمرو بن العاص.

وأضاف صابر، خلال لقاء وزير التنمية المحلية، أنه تم تطوير منطقة مصر القديمة، وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويلة إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح متصلًا سياحيًا بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة.

ووقعت المحافظة بروتوكول تعاون مع وزارة السياحة والكنيسة للاتفاق على تطوير كنيسة المعادي والمنطقة المحيطة بها بتكلفة 6 ملايين جنيه وتخصيص أرض المحافظة المجاورة للكنيسة كحديقة عامة مغلقة تخدم المسار وتضفى مظهرًا جماليًا للمنطقة، وانتهت من تقديم المقايسات الخاصة بالمرسى وأماكن زراعة النخيل ونقاط الخدمة من دورات المياه والاستراحات التي تخدم السائحين.

وانتهت محافظة البحيرة من رصف وتوسعة الطريق المؤدي إلى الأديرة الثلاثة بطول 18 كم وإنارته على الجانبين بموازنة مشتركة مع المحافظة وزراعة 250 نخلة من أصل 1200 وجاري زراعة باقي العدد بالتعاون مع كلية الزراعة، وتصميم ثلاثة مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدي إلى الأديرة الثلاث بالتعاون مع قسم الآثار بكلية الآداب، وتزويد الطريق بلوحات إرشادية موضحًا عليها أيقونة العائلة المقدسة والتي توضح معالم المدينة السياحية أمام مدخل مدينة وادي النطرون بطريق القاهرة الإسكندرية.

وتم الانتهاء من تحديد موقع بديل للموقع الحالي للخيمة البانورامية المزمع إقامتها في محيط الأديرة بالتوافق مع الكنيسة ومحافظة البحيرة، إلى جانب الاتفاق على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة التجريبية في ديسمبر 2019 أو مطلع شهر يناير 2020 كحد أقصى.

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