أخبار مصر | ضربه 3 مرات على قفاه.. معلم يعتدي على تلميذ أمام زملائه ويصيبه بحالة نفسية سيئة

وقالت ولية أمر الطالب، إن ابنها قد تعرض للتنمر والإهانة من أحد معلمى المدرسة بعدما قام المعلم بضربه ثلاث مرات، قائلة: "ضربه 3 مرات على قفاه أدام زملائه ودا سبب له أذي نفسي كبير بسبب تعرضه للإهانة"، حيث قام المعلم بضربه أثناء تدريب كرة القدم فى المدرسة.

وأضافت ولية أمر الطالب، أنها قد ذهبت إلى إدارة المدرسة والمدير لاتخاذ اللازم، مؤكدة أن المدير قد استدعى المعلم ولكنه قال لها: "دا أسلوبي مع كل الطلاب"، وقد طلب المدير من المعلم أن يحتضن الطفل ويصافحه لما بدر منه، إلا أن المعلم رفض رفضا تاما وتكلم معهم بأسلوب غير تربوي وغير لائق.

وأشارت ولية أمر الطالب، إلى أن ابنها يعاني من حالة نفسية سيئة منذ هذا الموقف بسبب تعرضه للإهانة وكذلك التعامل مع الطلاب باسلوب غير لائق، مناشدة وزير التعليم بتأهيل المعلمين نفسيًا حتى يستطيعون التعامل مع الأطفال.

