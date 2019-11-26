أخبار مصر | 10 حيل وثغرة جديدة بتطبيق واتساب.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 حيل وثغرة جديدة بتطبيق واتساب.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر تطبيق واتساب WhatsApp أحد أكثر تطبيقات التواصل الاجتماعي انتشارًا، حيث يستخدمه أكثر من 450 مليون مستخدم يوميًا بشكل نشط.

وقد يزعم جميع مستخدمي واتساب WhatsApp أو معظمهم على الأقل أنهم يعرفون أساسيات استخدام التطبيق، ولكن هناك بعض الخصائص التي لا يعرف بوجودها سوى عدد قليل من المستخدمين، وهي مميزات تسهل على المستخدم إلى حد كبير التحكم في حسابه على التطبيق.

وكشفت شركة "واتساب" فى تصريحاتها اليوم لـ صحيفة "ميرور" البريطانية، عن 10 مزايا أو حيل قد لا يعرفها الكثيرون من مستخدمي واتساب WhatsApp تجعل من استخدامه أمرًا أكثر سهولة وإمتاعًا.

1- سجل رسائلك الصوتية دون التقيد بالضغط المستمر على الشاشة



يفضل بعض المستخدمين إرسال الرسائل الصوتية بدلًا من النصية لأنها تختصر الوقت والجهد، والطريقة المعتادة هي الضغط بشكل مستمر على أيقونة الميكروفون المثبتة بجانب حقل الكتابة طوال فترة تسجيل الرسالة الصوتية، ولكن الميزة الجديدة هى أنه يمكنك تسجيل الرسالة دون التقيد بالضغط المستمر على أيقونة الميكروفون، وذلك بالضغط لفترة قصيرة على الأيقونة ثم سحبها إلى الأعلى والبدء بتسجيل الرسالة دون الضغط المستمر على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيلها اضغط أيقونة الإرسال. يفضل بعض المستخدمين إرسال الرسائل الصوتية بدلًا من النصية لأنها تختصر الوقت والجهد، والطريقة المعتادة هي الضغط بشكل مستمر على أيقونة الميكروفون المثبتة بجانب حقل الكتابة طوال فترة تسجيل الرسالة الصوتية، ولكن الميزة الجديدة هى أنه يمكنك تسجيل الرسالة دون التقيد بالضغط المستمر على أيقونة الميكروفون، وذلك بالضغط لفترة قصيرة على الأيقونة ثم سحبها إلى الأعلى والبدء بتسجيل الرسالة دون الضغط المستمر على الشاشة، وبمجرد الانتهاء من تسجيلها اضغط أيقونة الإرسال. 2- ضع علامة مميزة على الرسائل المهمة



بالرغم من أن واتساب WhatsApp يوفر حقلًا للبحث، فإن العثور على رسائل بعينها قد يكون مهمة صعبة، خاصة إن كانت الرسالة التي تبحث عنها قد مر على إرسالها أو استقبالها وقت طويل.



لكن التطبيق يوفر لك وضع علامة مميزة على الرسائل المهمة بحيث يسهل العثور عليها عند الحاجة، وكل ما عليك هو الضغط لفترة قصيرة على الرسالة ثم الضغط على أيقونة النجمة الخضراء المثبتة أعلى شاشة التطبيق، وللعثور على الرسائل فيما بعد يمكنك ضغط أيقونة الخيارات المثبتة أعلى شاشة التطبيق ثم اختيار الرسائل الموسومة بالنجمة Starred messages. لكن التطبيق يوفر لك وضع علامة مميزة على الرسائل المهمة بحيث يسهل العثور عليها عند الحاجة، وكل ما عليك هو الضغط لفترة قصيرة على الرسالة ثم الضغط على أيقونة النجمة الخضراء المثبتة أعلى شاشة التطبيق، وللعثور على الرسائل فيما بعد يمكنك ضغط أيقونة الخيارات المثبتة أعلى شاشة التطبيق ثم اختيار الرسائل الموسومة بالنجمة Starred messages. 3- حدّث الحالة Status حسب المطلوب



بإمكانك تحديث الحالة Status أو الجملة المكتوبة تحت اسمك على تطبيق واتساب WhatsApp بحيث يعرف المستخدمون الآخرون في قائمة المتواصلين معك الموقف الذي تمر به. يتيح التطبيق اختيار حالات مجهزة مسبقًا مثل "في العمل" أو "طاقة البطارية على وشك الانتهاء"، أو يمكنك تحديث الحالة بكتابة ما تشاء باتباع الخطوات التالية:



الضغط على خيار الإعدادات settings، ثم خيار About، ثم خيار Status، وهنا يمكنك اختيار إحدى الحالات المجهزة مسبقًا أو الضغط على خيار تحرير النص Edit لكتابة العبارة التي تريد أن تظهر تحت اسمك في التطبيق. الضغط على خيار الإعدادات settings، ثم خيار About، ثم خيار Status، وهنا يمكنك اختيار إحدى الحالات المجهزة مسبقًا أو الضغط على خيار تحرير النص Edit لكتابة العبارة التي تريد أن تظهر تحت اسمك في التطبيق. 4- أرسل واستقبل الرسائل دون استخدام هاتفك



قد يصعب على فى بعض الأحيان على الكثيرين تصفح هواتفهم الذكية من حين إلى آخر أثناء العمل مثلًا، ولذلك يتيح تطبيق واتساب WhatsApp لك قراءة الرسائل الواردة إليك دون الحاجة إلى استخدام الهاتف نفسه. قد يصعب على فى بعض الأحيان على الكثيرين تصفح هواتفهم الذكية من حين إلى آخر أثناء العمل مثلًا، ولذلك يتيح تطبيق واتساب WhatsApp لك قراءة الرسائل الواردة إليك دون الحاجة إلى استخدام الهاتف نفسه. ولتفعيل هذا الخيار يمكنك تحميل تطبيق WhatsApp Web على جهاز الحاسب الخاص بك في العمل، والذي يتيح لك إرسال واستقبال الرسائل على جهاز الحاسب نفسه. 5- زيّن رسائلك بالملصقات Stickers



يفضل الكثير من المستخدمين استخدام الوجوه التعبيرية emoji مع الرسائل النصية، لكن يمكنك أيضًا استخدام الملصقات stickers لإضفاء بعض المرح على المحادثات، ولاستخدامها اضغط الأيقونة الدائرية المثبتة على جانب حقل الكتابة، وعند فتح الصفحة الجانبية التي تحتوي على الوجوه التعبيرية يمكنك الانتقال إلى تبويب الملصقات، كما يمكنك تنزيل المزيد من أشكال الملصقات الطريفة، وطريقة تنزيلها منشورة بالتفصيل على صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني لتطبيق واتساب. يفضل الكثير من المستخدمين استخدام الوجوه التعبيرية emoji مع الرسائل النصية، لكن يمكنك أيضًا استخدام الملصقات stickers لإضفاء بعض المرح على المحادثات، ولاستخدامها اضغط الأيقونة الدائرية المثبتة على جانب حقل الكتابة، وعند فتح الصفحة الجانبية التي تحتوي على الوجوه التعبيرية يمكنك الانتقال إلى تبويب الملصقات، كما يمكنك تنزيل المزيد من أشكال الملصقات الطريفة، وطريقة تنزيلها منشورة بالتفصيل على صفحة الأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني لتطبيق واتساب. 6- اقرأ الرسائل الواردة دون أن يعرف الطرف الآخر



في بعض الأحيان قد يرغب الكثيرين في قراءة رسالة معينة دون أن يعرف المرسل أنك قرأتها، وبالرغم من أن تطبيق واتساب يتيح خيار إخفاء علامتي (صح) الزرقاوين اللتين تخبران الطرف الآخر من المحادثة أنك قرأت الرسالة، فإن هذا الخيار ليس متاحًا لجميع المستخدمين.



لكن هناك خيار آخر يمكن لمستخدمي هواتف آيفون iPhone تفعيله، فإذا ورد لك إشعار بوصول رسالة بينما شاشة الهاتف خاملة يمكنك الضغط بشكل مستمر على إشعار الرسالة فيظهر أمامك نصها كاملًا دون أن تضطر للدخول إلى المحادثة ودون ان يعرف الطرف الآخر أنك قرأت الرسالة. لكن هناك خيار آخر يمكن لمستخدمي هواتف آيفون iPhone تفعيله، فإذا ورد لك إشعار بوصول رسالة بينما شاشة الهاتف خاملة يمكنك الضغط بشكل مستمر على إشعار الرسالة فيظهر أمامك نصها كاملًا دون أن تضطر للدخول إلى المحادثة ودون ان يعرف الطرف الآخر أنك قرأت الرسالة. 7- ثبّت المحادثات المهمة لتظهر أولًا في التطبيق Advertisements