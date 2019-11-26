أخبار مصر | ابنة رئيس حزب الوفد تحصل على فضية الرماية ببطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابنة رئيس حزب الوفد تحصل على فضية الرماية ببطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت اللاعبة أميرة بهاء الدين أبو شقة، نجلة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على فضية الرماية "الأسكيت" ببطولة إفريقيا، والتي تنظمها دولة الجزائر الشقيقة، ويشارك بها 14 دولة من القارة السمراء.

كما استطاع الفريق المصري الحصول على 10 مقاعد لبطولة طوكيو 2020 من إجمالي 13 مقعد لأول مرة منذ 1950، كما حصل الفريق على مقعدين لبطولة العالم، أما عن المركز الأول والثالث فقد حصلت عليه دولة المغرب الشقيقة.