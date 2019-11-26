شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس دافئ على السواحل الغربية مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على السواحل الشرقية والوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد ووسط سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-الصغرى العظمى

القاهرة 19 28

شبين الكوم 18 28

طنطا 18 27

دمنهور 17 27

الإسكندرية 14 25

بلطيم 16 27

مطروح 16 23

السلوم 16 22

سيوة 11 22

بورسعيد 19 28

دمياط 18 27

الزقازيق 18 28

الاسماعيلية 16 29

السويس 17 29

العريش 18 30

رفح 18 29

رأس سدر 18 28

نخل 10 31

نويبع 19 27

طابا 18 27

كاترين 06 24

الطور 17 29

شرم الشيخ 20 30

الغردقة 19 29

مرسى علم 18 29

الفيوم 18 29

بنى سويف 17 29

المنيا 16 30

أسيوط 16 31

سوهاج 16 32

قنا 17 32

الأقصر 18 32

أسوان 18 33

أبوسمبل 18 32

الوادى الجديد 17 33

شلاتين 20 29

ابو رماد 21 28

حلايب 22 26

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رأس حدربة 22 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 32

المدينة 18 29

الرياض 15 26

المنامة 22 25

أبوظبى 20 27

الدوحة 20 26

الكويت 13 24

دمشق 06 19

بيروت 20 27

عمان 11 23

القدس 13 23

غزة 18 28

بغداد 11 24

مسقط 20 26

صنعاء 10 22

الخرطوم 20 35

طرابلس 13 19

تونس 11 20

الجزائر 12 19

الرباط 09 20



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى نواكشوط 18 29وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-الصغرى العظمى

أنقرة 07 12

اسطنبول 11 18

اسلام اباد 10 22

نيودلهى 16 22

جاكرتا 24 32

بكين -04 05

كوالالمبور 24 32

طوكيو 07 20

أثينا 11 19

روما 09 18

باريس 09 13

مدريد 09 15

برلين 05 08

لندن 10 12

مونتريال 01 06

موسكو -10 -03

نيويورك 04 11

واشنطن 03 12