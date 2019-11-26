شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 26 نوفمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تستضيف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حوكمة الهجرة عبر التواصل الريفي الحضري، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات للبشرية. تبدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الفنية الاستشارية للتشريعات الصحية الخاص بإعداد مشروع القانون الاسترشادي الخاص بحماية حقوق المرضى النفسيين. Advertisements يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، مع نظيريه البولندي جاك تشابوتوفيتش، والجورجي دافيت زالكاليانى، بالعاصمة الألمانية برلين، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. تشهد كافة المحافظات الفلسطينية يوم غضب جماهيري، رفضا للقرارات الأمريكية الجائرة بحق الشعب الفلسطينى وقضيته، في ضوء اعتبار وزير الخارجية الأمريكي المستوطنات بالضفة الغربية غير مخالفة للقانون الدولي. يصل وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي حكمة الله زاده نعمة الله، للقاهرة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى؛ ليترأس الدورة الثانية للجنة العليا الحكومية المصرية الطاجيكي للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

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