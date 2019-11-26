شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكولات علاجية جديدة لإجراء عمليات قسطرة القلب لـ"القضاء على قوائم الانتظار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة فى وزارة الصحة، أنه سيتم عمل برتوكولات علاجية جديدة تتعلق بعمليات وجراحات القساطر القلبية، لتعميمها على كل المستشفيات للوصول إلى أفضل خدمة طبية للمريض.

وأكدت المبادرة، أن المريض لا يتحمل أى تكلفة مالية، ويتم الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحة أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذى يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.