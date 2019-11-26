شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حالات للحصول على رخص المرور عن طريق مكاتب البريد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح الإدارة العامة للمرور للمواطنين خدمة الحصول على بعض الخدمات عن طريق البريد، وذلك تخفيفاً عن كاهلهم، وتشمل الخدمات المقدمة: تجديد رخصة مركبة (ملاكى - دراجة نارية). بدل فاقد رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية). Advertisements بدل تالف رخصة مركبة (ملاكى – دراجة نارية). بدل فاقد رخصة قيادة (خاصة). بدل تالف رخصة قيادة (خاصة). يأتى ذلك بعدما وقعت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الشرطة المتخصصة "الإدارة العامة لنظم معلومات المرور " مذكرة تعاون مشترك مع الهيئة القومية للبريد المصرى ، لتقديم الخدمات المرورية من خلال فروع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية ، للتمكين من الحصول على التراخيص المطلوبة من خلال مكاتب البريد أو توصيلها لهم وفقاً لرغباتهم.

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