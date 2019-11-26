صور.. بورسعيد تتجمل لافتتاح أنفاق 3 يوليو خلال ساعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع وميادين بورسعيد استعدادات مكثفة، بالتزامن مع افتتاح أنفاق 3 يوليو لربط جنوب بورسعيد بسيناء، فضلا عن تفقد الصرح الطبى لمستشفى النصر التخصصى لأورام الأطفال التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد . حيث قامت الأجهزة التنفيذية بحملة تجميل وتزيين الشوارع والميادين الرئيسية بالورود والأشجار على جانبى الطريق ورفع لافتات وأعلام مصر، فضلا عن الرسومات على أسوار المبانى والمدارس الحكومية. ومن جهة أخرى، أعلنت الأجهزة الأمنية حالة من الإستنفار الأمنى فى كافة الأحياء والمرافق الهامة والحيوية بمرفق المعديات والمنافذ الجمركية جنوب وغرب بورسعيد، فضلا عن تأمين كوبرى النصر الذى يربط بين بورسعيد وبورفؤاد والمجرى الملاحى لقناة السويس .

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

بورسعيد تتجمل لزيارة الرئيس السيسى

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