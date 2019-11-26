رئيس مصلحة الرى: إحكام غلق أفمام ومصبات الترع لمنع حدوث أى غرق

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و أضاف السعدى، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى، منذ بداية شهر أكتوبر واتخاذ كافة الاستعدادات مسبقا للتعامل مع سيول وأمطار فصل الخريف، مع المتابعة المستمرة لحالة النيل و الترع و مناسيب محطات الرفع وحالة الجسور و جاهزية المعدات و اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع أى أزمات قد تنتج تحدث.
وكانت وزارة الرى قد شكلت غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف والميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، و تجهيز كافة المعدات اللازمة فى حال حدوث طوارىء خلال سقوط الأمطار، علاوة على تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه .
يذكر أنه تم تكليف جميع أجهزة وقطاعاتها بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية و تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، والتنسيق ما مركز التنبؤ فى الوزارة، ووضع وحدات رفع الطوارىء ، إلى جانب تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش .
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