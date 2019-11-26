شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الرى: إحكام غلق أفمام ومصبات الترع لمنع حدوث أى غرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن هناك محافظات انتهت مسبقا من أعمال التطهير والصيانة لمجارى الترع لرفع الطاقه الاستيعابية مع زياده المناسيب، مشيرا إلى أنه تم أحكام غلق أفمام ومصبات الترع لمنع حدوث أى غرق والسيطرة على حالة الجسور خلال سقوط الأمطار .

و أضاف السعدى، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى، منذ بداية شهر أكتوبر واتخاذ كافة الاستعدادات مسبقا للتعامل مع سيول وأمطار فصل الخريف، مع المتابعة المستمرة لحالة النيل و الترع و مناسيب محطات الرفع وحالة الجسور و جاهزية المعدات و اتخاذ الاحتياطات للتعامل مع أى أزمات قد تنتج تحدث.

وكانت وزارة الرى قد شكلت غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف والميكانيكا والكهرباء بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة على مدار الساعة، و تجهيز كافة المعدات اللازمة فى حال حدوث طوارىء خلال سقوط الأمطار، علاوة على تشكيل لجان على مستوى مديرى العموم والمفتشين ومديرى الهندسات ومهندسى المراكز تلتزم بالتواجد المستمر والمرور والمراقبة والتفتيش والمتابعة اللحظية لمناسيب المياه .

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يذكر أنه تم تكليف جميع أجهزة وقطاعاتها بالمحافظات برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها على مستوى الجمهورية و تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الرى والصرف تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، والتنسيق ما مركز التنبؤ فى الوزارة، ووضع وحدات رفع الطوارىء ، إلى جانب تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش .