التعليم تعلن اليوم آخر مستجدات مسابقة التعاقد مع 120 ألف من المعلمين والإداريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، والتى تسهدف التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى ومعاون خدمات، بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين. كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت عن انطلاق أكبر بوابة عربية إلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية؛ www.egmoe.org، التى ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًة إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.

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