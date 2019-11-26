أخبار مصر | "الصحة" تحظر 42 دواء ومستحضر تجميل.. و"صيادلة": نحتاج للمزيد من الرقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تحظر 42 دواء ومستحضر تجميل.. و"صيادلة": نحتاج للمزيد من الرقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يوم يلو الآخر، تُفاجئنا وزارة الصحة بالإعلان عن حظر تداول أحد العقاقير الشهيرة، وسحب تشغيلاتها من الصيدليات؛ لوجود عيب معين بها أو لاحتوائها على شوائب مُسرطنة.
ومؤخرًا أعلنت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة حظر تداول عقار"جولمينتي"، علاوة على تحريز التشغيلات التي تم طرحها بالأسواق المحلية، والمستشفيات الحكومية، ويعمل العقار كمضاد حيوي لعلاج الالتهابات.
إجراء مفيد لصحة المواطنين
وقال أيمن يوسف طبيب صيدلي، إن حظر الأدوية والعقاقير إجراء مفيد لصحة المواطنين، ويعكس حرص وزارة الصحة المصرية على المواطنين، لافتًا إلى أن الشوائب السرطانية، وعدم الحصول على موافقة وزارة الصحة تُعد أبرز أسباب حظر تداول الأدوية وسحبها من الأسواق".
مراقبة الأدوية المقدمة للمواطنين
وتابع يوسف لـ"الخليج 365"، الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة تعمل طوال الوقت على مراقبة الأدوية المُقدّمة للمواطنين، سعيًا لتحقيق أعلى نسب الشفاء.
في سياق مُتصل ترى هبة عبدالعظيم طبيبة صيدلانية، أن حظر تداول الأدوية ومستحضرات التجميل ليس إجراءًا كافية، مطالبة بفرض المزيد من الرقابة على شركات تصنيعها.
وأوضحت عبدالعظيم، أن هناك بعض الصيدليات تقوم بشراء الأدوية مُنتهية الصلاحية وتُعيد تعبئتها في عبوات جديدة، ويتم بيعها بأسعار أقل من نظيرها الجديد، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر حال شرائهم للأدوية، والتدقيق في تاريخ صلاحية الدواء.
الأدوية المسحوبة من الأسواق
وترصد "الخليج 365" عددًا من الأدوية التي أمرت وزارة الصحة بسحبها من الأسواق؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية، وخطورتها الشديدة على الصحة العامة خلال العام الجاري.
وشهد شهر يناير من العام الجاري سحب 6 أدوية ومستحضرات تجميل متنوعة جاءت كالتالي: عقار سايزين 20 مجم Saizen Liq 20 mg بعدد 1 تشغيلة، علاوة على بخاخ بيفاتراسين Bivatracin المخصص لعلاج الاكزيما بعدد 2 تشغيلة غير مطابقة للمواصفات.
وشملت الأدوية المسحوبة خلال شهر يناير أيضًا،"Tobradex eye drops توبرادكس قطرة للعين 5 تشغيلات غير مطابقة للمواصفات، كما تضمنت "Bless Cream" - "بيليس كريم" للشعر، بسبب الغش التجاري.
وتضمن شهر فبراير صدور منشور بسحب الأدوية المتضمنة على مادة Valsartan، والتي تدخل في صناعة الأدوية التي تُعالج أمراض قصور القلب.
علاوة على الأتي:
منشور دورى رقم 8 غش تجارى "Tanacea Syrup" - "تانسيا شراب" فبراير 2019، وتم سحبه لكون المُنتج غير مُسجّل لدى وزارة الصحة المصرية.
وخلال شهر مارس تم حظر الأدوية التالية:
- منشور دورى رقم 9 غش تجارى "Privigen 5 g" - "بريفيجان 5 مجم" مارس 2019.
- منشور دورى رقم 10 غش تجارى "FACTOR VAIL" - "فاكتورى فيال" مارس 2019.
- منشور دورى رقم 11 تشغيلات غير مطابقة "Montana Royal jelly 1000" - "مونتانا رويال جيلى 1000" مارس 2019، مكمل غذائي.
- منشور دورى رقم 12 تشغيلات غير مطابقة "Orchatears plus 15mg" - "اوركاتيرز بلس 15 مجم" مارس 2019.
- منشور دورى رقم 13 غش تجارى "Septadine Antiseptic Solution" - "سيبتادين محلول مطهر" ابريل 2019.
- منشور دورى رقم 14 تشغيلات غير مطابقة "New-Flotan Inhalation liq" - "نيوفلوثان" ابريل 2019.
- منشور دورى رقم 15 غش تجارى "pruifier Topical Disinfectant" - "مطهر موضعى" ابريل 2019.
- منشور دورى رقم 16 غش تجارى "Verorab Rabies vaccine" - "لقاح داء الكلب" ابريل 2019.
- منشور دورى رقم 17 غش تجارى "Pepzol 40 mg cap" - "بيبزول 40 مجم كبسول" ابريل 2019 .
- منشور دورى رقم 18 تشغيلات غير مطابقة "Bronchoterol Syrup" - "برونكوتيرول شراب" ابريل 2019 .
- منشور دورى رقم 19 مستحضرات متعددة خاصة بحمض أورسوديوكسيكوليك "Oxydoxyxylic acid" ابريل 2019.
- منشور دورى رقم 20 غش تجارى مستحضر بيطرى "Doxyral 20 powder" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 21 غش تجارى "Zytiga 500 mg tab" - "زيتجا 500 مجم اقراص" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 22 غش تجارى "Worecare cream" - "واركير كريم" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 23 غش تجارى "Vividol hair oil" - "فيفيدول زيت للشعر" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 24 تشغيلات غير مطابقة "Gast Reg 200 mg tab" - "جاست ريج 200 مجم اقراص" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 25 تشغيلات غير مطابقة "Rantidol 150 mg tab" - "رانيتدين 150 مجم اقراص" مايو 2019.
- منشور دورى رقم 26 غش تجارى "Forresto Syringe" - "فورستيو سرنجة" يونيه 2019.
- منشور دورى رقم 27 غش تجارى "Lidocaine Topical Aerosol" - "ليدوكايين إيروسول موضعى" يونيه 2019.
- منشور دورى رقم 29 غش تجارى الحاقًا بمنشور رقم 21 لعام 2019 "Zytiga 500 mg tab" - "زيتجا 500 مجم اقراص" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 30 غش تجارى مستحضر بيطرى " Amoxy 20%" - "اموكسى 20%" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 31 غش تجارى Botox vial - "بوتوكس فيال" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 32 غش تجارى "Wouncure Topical Powder" - "وينكيور بودره موضعى" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 33 تشغيلات غير مطابقة "Curam Suspension" - "كيورام شراب معلق" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 34 تشغيلات غير مطابقة "Azatribact 200 Mg Susp" - "ازاتريباكت 200 مجم معلق" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 35 تشغيلات غير مطابقة "Laxolac Syrup - Calamyl D Lotion" - "لاكسولاك شراب - كلاميل دى لوسيون" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 36 تشغيلات غير مطابقة "Simethicon 120 Ml Emulsion" - "سايمثيكون 120 مللى مستحلب" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 37 تشغيلات غير مطابقة "Alertam 30 Mg Susp" - "الليرتام 30 مجم معلق" أغسطس 2019.
- منشور دورى رقم 38 خاص بمادة "Ranitidine" - "رانيتدين" سبتمبر 2019.
- منشور دورى رقم 39 غش تجارى مستحضرات بيطرية سبتمبر 2019.
- منشور دورى رقم 41 غش تجارى "Rameceftrax 1g vail" - "رامسفتراكس 1جم فيال" نوفمبر 2019.
- منشور دورى رقم 41 غش تجارى "Rameceftrax 1g vail" - "رامسفتراكس 1جم فيال" نوفمبر 2019.
منشور دوري 42 لشهر نوفمبر 2019 وسحب كافة التشغيلات من المستحضر الدوائي جيلمنتين julmentin 2x 1gm tab.