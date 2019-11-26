شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الشهادات الإلكترونية لخريجى الثانوية والدبلومات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نقل وميكنة والتحول الإلكترونى فى بيانات الخريجين فى الشهادات العامة الثانوية العامة والدبلومات الفنية، الخليج 365" يقدم فى 10 خطوات أهم المعلومات عن مشروع التحول الإلكترونى فى بيانات الخريجين.

- نقل بيانات الخريجين من عام 1970 حتى عام 2001 من الدفاتر الورقية إلى الكمبيوتر.

- البيانات التى يتم نقلها تسهل فى استخراج بيان النجاح بشكل فورى.

- بيانات النجاح من عام 2002 حتى الآن مميكنة وإلكترونية ويتم استخراجها من على الكمبيوتر.

- 25 جنيها رسوم استخراج شهادة بيان نجاح.

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- بيان النجاح مستند رسمى يقدم فى أى جهة حكومية أو سفارة أو قنصلية.

- هناك فرق بين بيان النجاح وشهادة الخريج فالأخيرة يحصل عليها مرة واحدة فى العمر أما بيان النجاح يستطيع الحصول عليه وقتما يرغب.

- الشهادة التى يحصل عليها الخريج مرة فى العمر تم استبدالها من كرتونية إلى إلكترونية.

- التحول الإلكترونى فى الشهادات شمل دفعات الثانوية والدبلومات 2015 حتى الآن.

- الشهادة مؤمنة وبها علامات مائية لا يستطيع أحد تزوير بياناتها.

- حضور الطالب شخصيا للإدارة لتقديم مستندات تصويب بياناته بشهادة المؤهل