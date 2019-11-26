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تجهيز مستشفيات المرحلة الثانية بـ"مبادرة الكشف عن أورام الثدى" لفحص الماموجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مبادرة صحة المرأة المسئولة عن الكشف المبكر عن أورام الثدى عند السيدات، أنه تم تجهيزالمستشفيات بمحافظات المرحلة الثانية لإجراء فحص الماموجرام للسيدات اللاتي يتم تحويلهن للفحص المتقدم.

 

وقالت مبادرة صحة المرأة، أنه تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18 عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتى للثدى.

 

وأضافت المبادرة، أن الوزارة كانت قد وجهت بتخصيص منسق للمبادرة فى كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.

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يشار إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تقدم جميع الخدمات للسيدات بالمجان كما تقدم العلاج والفحص المعملى مجانا .

 

 

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