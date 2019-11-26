شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مستشفيات المرحلة الثانية بـ"مبادرة الكشف عن أورام الثدى" لفحص الماموجرام والان مع تفاصيل الخبر
وقالت مبادرة صحة المرأة، أنه تم تجهيز الوحدات الصحية لتسجيل السيدات بداية من 18 عامًا والاطمئنان على حالتهم الصحية والتوعية بالفحص الذاتى للثدى.
وأضافت المبادرة، أن الوزارة كانت قد وجهت بتخصيص منسق للمبادرة فى كل محافظة لمتابعة توزيع الحالات بالمستشفيات وتسهيل تقديم كافة الخدمات وتوزيعها بالوحدات والمستشفيات، حيث سيتم توفير الفحص الإكلينيكي والأشعة بالكامل داخل كل محافظة.
يشار إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى تقدم جميع الخدمات للسيدات بالمجان كما تقدم العلاج والفحص المعملى مجانا .
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