10 معلومات عن طريق القاهرة ـ كيب تاون الرابط بين مصر ودول إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن طريق القاهرة ـ كيب تاون الجديد المخطط تنفيذه لربط مصر بالدول الأفريقية وآخر الخطوات التى تمت لتنفيذ المشروع وموعد بدء تنفيذه. 1ـ الطريق الجديد ينطلق من الإسكندرية نحو القاهرة فى اتجاه أسوان مارا بدول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وتنزانيا وكينيا وزامبيا وصولا إلى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا. 2ـ طول الطريق 9700 كم . 3ـ سيكون بمثابة أطول طريق برى فى إفريقيا. 4ـ المرحلة الأولى من مشروع الطريق تمتد من الإسكندرية حتى أرقين على الحدود بين مصر والسودان. Advertisements 5ـ الطريق سيمر عبر مصر بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان. 6ـ يجرى حاليا العمل على إعداد دراسات تنفيذ هذا المشروع. 7ـ الطريق الجديد سيكون بمثابة محورا لحركة التجارة بين مصر والدول الإفريقية. 8ـ الطريق سيساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين دول مصر والسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي والجابون وجنوب إفريقيا. 9 الطريق سيسهل حركة النقل البري بين الدول المار بها وسيكون بإمكان أى مستثمر نقل بضاعته لأي دول من الدول التى يمر به الطريق في زمنٍ قياسي لا يزيد عن 4 أيام على عكس البحر الذي يستغرق شهورًا. 10ـ المشروع سيخدم المواطن المصري والإفريقى ويفتح آفاقا جديدة لفرص العمل وتحقق التنمية الشاملة.

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