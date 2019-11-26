شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الشهيد مارمينا.. مسلمون وأقباط يشاركون في «زفة الجمال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مسلمون وأقباط، فى «زفة» واحتفالات عيد مولد الشهيد «مارمينا العجايبي»، فى محافظة المنيا، التى شهدت مشاركة الآلاف من المواطنين فى مركزى ملوى وأبوقرقاص، وتحديدًا بقرى دير البرشا والبرشا والبياضية وأبوقرقاص البلد، وجاب المحتفلون الشوارع وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وقال جورج وليم، من أهالى دير البرشا، إن الزفة شارك بها نحو 10 آلاف مواطن بقرى دير البرشا والبياضية وأهالى القرى المجاورة، والتى امتدت من العاشرة صباح أمس الأول وحتى السادسة من مساء نفس اليوم، وأضاف أن الليلة الختامية من الاحتفالية، شهدت خروج مسيرات من أمام كنيسة ماريوحنا ومارمينا بدير البرشا، للشوارع، وهتف المشاركون لشهيد المسيح الملقب بـ«العجايبى»، ومثل شاب دور الشهيد راكبًا على جواد وحوله الجنود وخلف مارمينا «جملان».

فى سياق متصل، قال محمد متولى، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالإسكندرية والساحل الشمالى، إن منطقة آثار أبومينا العجايبى بالكينج مريوط، غرب الإسكندرية، استقبلت زيارة جماعية للتعرف على المواقع الأثرية المفتوحة.

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وأضاف أن المنطقة استقبلت نحو 100 شخص من المسلمين والأقباط تزامنا مع ذكرى استشهاد القديس مارمينا، التى يحتفل بها دير مارمينا العجايبى فى نفس التوقيت كل عام.

وأوضح، فى تصريحات صحفية، أن الوفد السياحى رافقه خلال الزيارة محمد عبدالرسول، مدير عام منطقة أبومينا العجايبى، وقدم شرحًا وافيًا للزائرين عن تاريخ وأهمية المنطقة تاريخيًا وأثريًا ودينيًا، التى تضم قبر القديس مارمينا، وأبدى الزائرون إعجابهم بالأثر والتقطوا صوراً تذكارية، وأشار إلى أن الزيارة شملت 8 مواقع مفتوحة فى المنطقة الأثرية، هى كنيسة البازيلكا الكبرى وكنيسة المدفن ومدفن القديس مينا والمعمودية ودور الضيافة والحمام المزدوج والبيمارستان وفناء الزوار وقبر القديس مارمينا.

وأشار «متولى» إلى أن منطقة آثار أبومينا اعتادت استقبال الزائرين فى ذكرى استشهاد القديس مارمينا سنويًا، مشيرًا إلى أن تاريخ المنطقة يرجع إلى القرن الرابع الميلادى، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القديس مينا، وتم تسجيلها بالقرار الوزارى رقم ٦٩٨ لسنة ١٩٥٦، بمساحة إجمالية تبلغ نحو ٩٧٨ فدانًا.

وتعد منطقة «أبومينا العجايبى» الأثر القبطى الوحيد فى مصر المسجل على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، ضمن أهم 5 مناطق تراث عالمى تابع لليونسكو فى مصر، والأثر رقم 90 على مستوى العالم فى مناطق التراث العالمى وثانى منطقة حجيج مسيحية فى العالم.

من ناحية أخرى، بدأت استعدادات الكنيسة، أمس، للاحتفال ببدء صوم الميلاد، اليوم، والذى يستمر حتى 7 يناير المقبل، الذى يوافق عيد الميلاد.