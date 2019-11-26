شكرا لقرائتكم خبر عن مصريان يتعرضان للنصب في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرض وافدان مصريان في الكويت لعملية نصب من قبل 3 مجهولين يرتدون الزي الوطني، وسلبوهما 600 دينار كانا بصدد تحويلها إلى أسرهما.

وأفادت وسائل إعلام كويتية أن رجال المباحث يبحثون عن المحتالين، وفحص كاميرات مراقبة تخص إحدى شركات تحويل الأموال ربما تكون رصدت الواقعة.

وقال مصدر أمني لصحيفة «الأنباء» إن «وافدين مصريين تقدما إلى مخفر الفنطاس وقالا إنهما كانا في طريقهما لتحويل مبلغ مالي إلى أسرتيهما، وفاجأهما 3 أشخاص يدعون أنهم من رجال المباحث ويطلبون الاطلاع على هوياتهما، ومن ثم أخذوا حافظات نقودهما وسرقوا 600 دينار كانت بحوزتهما».