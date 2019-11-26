شكرا لقرائتكم خبر عن مش دايما الشقة من حق الزوجة.. 6 حالات لاستعادة الرجل منزل الزوجية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل بعض المواطنين، عن إمكانية الزوج فى استرداد مسكن الزوجية، بعد حق طليقته به طبقاً للقانون، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية متى يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية.

ويقول المحامى خالد محمد، إنه يحق للزوج استرداد مسكن الزوجية في حالات معينة وهي :

1-بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

2-سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

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3- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

4- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

5- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .