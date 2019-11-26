شكرا لقرائتكم خبر عن الصالة المغطاة بالعريش.. أحدث صرح رياضى على أرض سيناء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد الصالة المغطاة فى مدينة العريش، من أحدث وأضخم مشروعات الدولة الرياضية بشمال سيناء والتى أصبحت بعد تجهيزها واجهة رياضية مهمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط بالعريش .

قال إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن عملية إنشاء الصالة قامت بها وزارة الشباب والرياضة على مساحة 23552 متر مربع، وتشتمل على ملعب لتسعة ألعاب مختلفة وغرفة طبيب وغرفه حكام وغرف ملابس ومكاتب إدارية وكافتيريا وقاعة كبار الضيوف.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن المساحة الكلية للصالة 14517 متر مربع ومساحة المبنى 4106 م مربع مساحة خضراء 2050 متر مربع وتشمل الدور الأرضى على قاعة استقبال VIP وقاعة مطعم وكافتيريا وملعب خماسى مطابق للمواصفات الدولية يستخدم لعدد 9 ألعاب وجميع ألعاب المنازلات وتسع المدرجات 2000 متفرج، بعدد 4 مداخل للجمهور، ووحدة تحكم بالصوتيات ومركز معلومات للصحفيين، وعدد 6 غرف للمعلقين والصحفيين وغرفة للطبيب وغرف ملابس.