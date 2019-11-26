شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تشن حملات على مدار اليوم لرصد التعديات على الأراضى وإزالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الإدارة المركزية لحماية الأراضى التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، حملاتها المرورية على مدار اليوم، وخاصة عمل الحملات اليلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة فى مهدها، خاصة بعد لجوء البعض لاستغلال راحة موظفى الحماية للقيام بمخالفات البناء على الأراضى الزراعية.

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مرورية من قبل الإدارة المركزية لحماية الأراضى ، تعمل على مدار الساعة لرصد وتتبع أى حالة تعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات ضد مخالفات التعديات، سواء بالبناء أو التشوين أو التجريف، والإبلاغ عنها والتصدى لها فى الحال وإزالتها فى المعهد قبل تفاقمها، حفاظا على الرقعة الزراعية.

وأضاف "الشناوى"، أن هدف اللجان إزالة التعديات على الأراضى فى مهدها وتحويل جميع المخالفات لجهات التحقيق ، وأيضا التأكد من دقة بيانات التعديات ورصد أى مخالفات، والإزالة على نفقة المتعدى، موضحا أن هناك تكليفات إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ومديريات ووكلاء ولجان المتابعة بوزارة الزراعة بالمحافظات، باليقظة التامة والتأكد من دقة بيانات المعتدين، والتنسيق مع مختلف المحافظات لتقديم التسهيلات اللازمة فى إزالة المخالفات فور وقوعها.