شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لبنان وأستراليا.. كيف أصبح جواز السفر الفنزويلى من أغلى الجوازات فى العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس فنزويلا ، نيكولاس مادورو، هذا الاسبوع بزيادة سعر جواز السفر الفنزويلى ليصبح من بين أغلى الجوازات فى العالم، وذلك على الرغم من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادة، التى دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة إلى بلدان آخرى.

ويرى عدد من الخبراء إن مادورو يشوه الاقتصاد بشكل كبير، خاصة فى الوقت الذى يتغير فيه سعر الدولار بشكل مستمر ، ويتأثر بتضخم كبير فى العملة المحلية، ليصبح يساوى 32.190 بوليفار، وفقا لسعر البنك الركزى لفنزويلا، حسبما قالت صحيفة "لا ريبوبليكا البوليفية.

وسجلت الخدمة الإدارية لتحديد الهوية والهجرة والأجانب Saime، سعر جواز السفر الجديد 5.890.270 بوليفار، ولذلك فإن المواطنون الذين يرغبون فى الحصول على جواز السفر لأول مرة يجب عليهم دفع 182.98 دولار.

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وتبلغ تكلفة التمديد لمدة عامين ، المستخدم فى فنزويلا فى ظل عدم وجود مواد لطباعة جوازات سفر جديدة ، تكلفة 289466 بوليفارًا ، وهو مايعنى 91.50 دولارًا ، وفقًا لمعدل BCV.

ويستمر الراتب الكامل فى فنزويلا، بعد الزيادة الأخيرة التى أصدرها مادورو ، عند 9.32 دولار، وهو واحد من أدنى المعدلات فى العالم.

وتترأس لبنان والكونغو وأستراليا قائمة أغلى جوازات السفر فى العالم، حيث تبلغ قيمة جواز السفر اللبنانى 330 دولارا وهو الأطول، فهو صالح لمدة 10 سنوات، وتبلغ تكلفة الوثيقة فى الكونغو 250 دولارًا وفى أستراليا 205 دولارات.