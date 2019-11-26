شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تدرب معلمى الثانوى العام لتشغيل بنك المعرفة بواسطة التابلت والسبورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك محاور كثيرة تتم فى رحلة تدريب المعلمين فى الثانوية المعدلة،" الصفين الأول والثانى الثانوى" على رأسها تدريبهم على بنك المعرفة، إضافة إلى استخدام التابلت والشاشة التفاعلية فى الفصول، مؤكدة أن التدريبات تتم بشكل عملى داخل الفصول ويحصل فريق التدريب على إفادات من المعلمين بحصولهم على التدريبات المطلوبة.

وأوضحت المصادر، أن تدريب المعلمين على الشاشة هذه العام شمل إصدارات جديدة تم إضافتها إلى الشاشات التفاعلية، موضحة أنه تم تدريب المعلمين على كيفية تشغيل بنك المعرفة من خلال التابلت وكيفية إدارة العملية التعليمية والتعلم من خلال التابلت، مؤكدة أن المعلم تلقى من 8 إلى 12 ساعة تدريب على التكنولوجية فى التعلم فى المراحل الأولى للتدريبات وتنمية مهارات المعلمين متواصل طوال العام الدراسى من قبل متخصصين مسئولين عن التدريبات.

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وأشارت المصادر إلى أن جميع المعلمين فى الصفين الأول والثانى الثانوى يتلقون التدريب المقرر، من أجل تحقيق النجاح المطلوب من المنظومة الجديدة للتابلت والتقييم الجديد الذى يعتمد على إكساب الطالب مهارة حقيقة بعيده عن الحفظ والتلقين، مؤكدة أن تدريبات المعلمين على الشاشات التفاعلية والتابلت انتهت وجاهزون على التدريس من خلال التابلت عقب استلام طلاب الصف الأول الثانوى، قائلة: تم تدريب كل من يتعامل مع المنظومة داخل المدارس الثانوية على استخدام الشاشة الذكية التفاعلية بإصدارها الجديد.

وأكدت المصادر، أن المديريات التعليمية قامت بتنشيط التابلت مع طلاب الصف الثانى الثانوى على مستوى الجمهورية ، والداتا والمحتوى الرقمى، فمثلا فى محافظة القاهرة قامت إدارة التطوير التكنولوجى برئاسة علاء حسين، بتنشيط قرابة 95 ألف جهاز مع المعلمين وطلاب الصف الثانى الثانوى على مستوى مدارس الثانوى بالمحافظة وسوف يتم اكتفت أيضا التابلت للطلاب والمعلمين فى الصف الأول الثانوى بمجرد استلامه ووصوله إلى المديريات والمدارس الثانوى والتى من المقرر له الشهر الجارى وديسمبر المقبل.

وأضافت المصادر، أن فصول الصف الثانى الثانوى جاهزة بالبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية وبعض المدارس تفعل البنية الشاشات من خلال فلاشات عليها المقررات الدراسية وبعضها تعمل من خلال شبكة الإنترنت الداخلية للمدرسة، موضحة أن بعض الطلاب يستفيد من المحتوى الرقمى على منصة التعلم الإلكترونية على بنك المعرفة.