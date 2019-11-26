تعرف على الخدمات الصحية المقدمة لــ 28 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر عن أورام الثدى سلسلة من الخدمات الصحية التى تهم صحة المرأة حيث تستهدف ما يقرب من 28 سيدة بالجمهورية على 3 مراحل. ”الخليج 365” يستعرض الخدمات التى تقدمها المبادرة للسيدات فوق سن 18 عاما بجميع محافظات الجمهورية. 1- الكشف والفحص المعملى عن أورام الثدى 2- التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. Advertisements 3- التوعية الصحية بنمط الحياة الغذائى الصحى . 4- الكشف المبكر عن السكر والضغط والسمنة . 5- تقوم المبادرة بقياس السكرى وضغط الدم والوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم. 6- عوامل الخطورة المسببة للأمراض المزمنة خاصة السرطان .

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