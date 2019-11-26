استكمال إعادة محاكمة 4 متهمين بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تنظر الدائرة الأولى، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدي عبدالتواب.
كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
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