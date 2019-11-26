اليوم.. القومي للترجمة يشارك في الدورة السابعة لمؤتمر أبو ظبي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك مدير المركز القومي للترجمة الدكتور أنور مغيث في الدورة السابعة لمؤتمر أبو ظبي الدولي للترجمة، والذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، ويستمر ليومين.

ومن المقرر أن يشارك "مغيث" في جلسة تقام ضمن فعاليات المؤتمر بعنوان (واقع الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى)، وتناقش 3 محاور: أبرز التحديات التي تواجه انتشار الكتاب العربي بلغات العالم، مدى مساهمة الترجمة في تعزيز التنمية ودورها في بناء جسور التواصل بين الشعوب، والمحور الثالث هو المجلات الأدبية ودور الترجمة في إيصال التجارب العربية.

يُذكر أن مؤتمر أبو ظبي السابع للترجمة والذي تنظمه هيئة السياحة والثقافة بأبو ظبي يُفتتح في المجمع الثقافي تحت شعار (كلمة إلى العالم)، وسوف يشهد سلسلة من ورش العمل التي تسلط الضوء على أهمية اللغة العربية والتعريف بالثقافة العربية.