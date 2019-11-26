اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى: تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، هلال ربيع الآخر لعام 1441 هجرية، من خلال لجانها العلمية والشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية. ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الآخر من عدمه، بعد غروب شمس الثلاثاء، الـ29 من شهر ربيع الأول، الـ26 من نوفمبر لعام 2019.

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