شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأقباط يبدأون صوم الميلاد استعدادًا للعيد 7 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الجدير بالذكر أن السنة القبطية الحالية هى سنة كبيسة، وعيد الميلاد المجيد، يأتى فى هذا العام فى 8 يناير، والذى يقابل فى الشهور القبطية 29 كيهك.
"وبالتالى تبدأ الكنيسة الصوم فى "16هاتور" بحسب الشهور القبطية، و26 نوفمبر الجارى، بدلًا من 25 من الشهر ذاته، وبهذا يحتفل الأقباط هذا العام بصوم الميلاد المجيد 7و8 يناير بسبب الأجازة الرسمية للدولة 7 يناير والعيد الذى يأتى مع السنة الكبيسة 8 يناير، وتقرأ يوم 7 يناير و28 كيهك نفس قراءات اليوم التالي".
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