شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الاكتشافات البترولية 2019 تقرب مصر من الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت مصر على مدار عام 2019 عددًا من النتائج الهائلة المتعلقة بقطاع البترول والتى رسمت خريطة الطاقة بالمنطقة بل جعلتها جزءًا من الخريطة العالمية، والتى جاءت بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى نهاية عام 2018 والاتجاه للتصدير ووضع خطة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة والبدء فى تنفيذ خطواتها، والتى أصبحت ملموسة بشكل كبير جدا خاصة بعد تدشين منتدى غاز شرق المتوسط.

وخلال عام 2019 حققت مصر أعلى معدلات لإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام، حيث تخطت معدلات إنتاج الغاز 7مليارات قدم مكعب غاز يوميًا، وكذلك ارتفاع إنتاج حقل ظهر العملاق ليصل لـ2.7مليار قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المستهدف الوصول لـ3 مليارات قدم مكعب غاز مع نهاية العام الجارى.

كما وقعت مصر خلال العام 2019 العديد من الاتفاقيات البترولية، كما قامت بطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن البترول بالبحر الأحمر لأول مرة ينتظر الإعلان عن نتائجها خلال الفترة القليلة القادمة، كما شهد السوق المصرى دخول كبرى شركات البترول العالمية وعلى رأسها شركة إكسون موبيل الأمريكية.

وخلال الربع الأول من عام 2019-2020، تم توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول فى مناطق (جنوب شرق أبو سنان – جنوب شرق رأس قطارة) بمنطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالى 4 مليون دولار وحفر 4 آبار واتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) بالصحراء الشرقية، كما تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق، شرق البحرية، خالدة، غرب كنايس وشمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار. وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية التزام بترولية بإجمالى منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالى 43ر2 مليار دولار وحفر 150 بئراً .

كما تم تحقيق 14 اكتشافا جديدا (4 غاز – 10 زيت) بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس ودلتا النيل والبحر المتوسط، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعى المباع حوالى 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالى 6 % عن الفترة المماثلة من العام السابق وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التى أثرت ايجابياً على زيادة معدلات الإنتاج وهى مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب)، وبلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 8 ملايين طن .

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أما مشروع تنمية حقل ظهر – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل، فقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً فى شهر أغسطس 2019 وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، وجارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليار قدم مكعب يومياً .

هناك أيضا مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم – بالبحر المتوسط - لشركة بتروبل / إينى الإيطالية، الذى يهدف إلى إنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالى 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم وقد تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج فى سبتمبر 2019 حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالى 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً.

وفى سياق متصل، تم بدء الإنتاج من مشروع تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثانية) (شمال سيناء البحرية-برينكو) بالبحر المتوسط، من خلال وضع البئر الأول على الإنتاج فى يوليو 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 25 مليون قدم مكعب يومياً والبئر الثانى فى أغسطس 2019 بمعدلات إنتاج أولية حوالى 20 مليون قدم مكعب يومياً ومن المخطط ربط باقى الآبار تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالى 80 مليون قدم مكعب غاز يومياً من خلال ربط 9 آبار، وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 30 مليون دولار، حيث تم الانتهاء من ربط جميع الآبار على الانتاج فى أغسطس 2019، هذا وقد تم وضع 4 آبار غاز جديدة على الإنتاج، حيث بلغ إجمالى معدلات إنتاج الغاز الأولية المضافة من المشروعات والآبار التنموية الجديدة وآبار الغاز التى تم إصلاحها ووضعها على الإنتاج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 حوالى 489 مليون قدم مكعب غاز يومياً، كما تم وضع 54 بئر زيت جديدة على الإنتاج خلال الفترة بمعدل إنتاج أولى حوالى 9ر43 ألف برميل يومياً.

وفيما يتعلق بتنمية الحقول والإنتاج ذكر تقرير صادر عن قطاع البترول، أنه تم تنفيذ 7 مشروعات لتنمية حقول الغاز (6 مشروعات جديدة واستكمال مشروع واحد) ووضعها على خريطة الإنتاج، وذلك بإجمالى استثمارات حوالى 10.6 مليار دولار، وبمتوسط إنتاج أولى حوالى 1923 مليون قدم 3 غاز/ يوم بالإضافة إلى 2980 برميل متكثفات/ يوم. وذلك خلال العام المالى 2019-2018.

كما ذكر التقرير، أنه تم وضع 56 بئرا على خريطة الإنتاج،21 بئرا جديدة من مشروعات التنمية بالإضافة إلى 35 بئرا تنمويا، وبإجمالى إنتاج أولى حوالى 2280 مليون قدم 3/يوم غاز وحوالى 20.75 ألف برميل متكثفات/ يوم.

وأشار التقرير إلى إجمالى الغاز المنتج من الحقول بلغ 2.51 تريليون قدم 3، والغاز المباع حوالى 2.33 تريليون قدم 3 بمتوسط 6391.5 مليون قدم 3 غاز/يوم. كما أن إجمالى إنتاج المتكثفات بلغ 31.78 مليون برميل، وإنتاج البوتاجاز 1.2 مليون طن، وإنتاج البروبان 561.2 ألف طن، وإنتاج خليط الإيثان/بروبان 1261.9 ألف طن وذلك خلال العام 2018-2019.