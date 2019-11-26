شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنة مصرية تسخر من "محمد على": "خف بودرة الصراصير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت المواطنة المصرية أمل عبد الله، "فيديو"، هاجمت فيه الفنان والمقاول محمد على، وسخرت منه حيث لم يفطن محمد على لشكل السماعة التى وضعها للترجمة خلال مؤتمر صحفى، قائلة: "بقى يا راجل بعد ما يصرفوا عليك الفلوس دى كلها، ويمرشوك بفرشة البلاط وينقعوك ويطلعوك بترف من النضافة، اشى بدل وبى بى سى، ومؤتمرات صحفية فى لندن، ماتخفش من الهبلة خاف من خلفتها، تبقى كده".

وأضافت: "هو مين اللى بيصرف يا محماااه، بيقول متطوعين بيحبوا شعب مصر، طيب ما يعرفوش من شعب مصر غيرك يصرفوا عليه، مش يرشوا رشة على شعب مصر، محماااه مش هتطهر من فلوس الفساد وتبيع الفيرارى والقصور والفيلل"، مستطرة ساخرة: "مين العلماء اللى هيحطوا خطة ما بعد عزل السيسى للنهضة بالبلاد".

وتابعت: "أنا أعرف الاقتصادى العالمى محمد العريان لما أشاد بتحركات مصر الاقتصادية، والدكتور فاروق الباز لما قال مصر على الطريق الصحيح، والدكتور زويل الله يرحمه لما قال الرئيس السيسى أول رئيس يستعين بالعلماء وياخد رأيهم".

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ووجهت كلامها لمحمد على قائلة: "هو السيسى عميل للغرب، ولا هيعطشنا ويرمينا لاجئين عند الغرب، هو مين اللى قاعد فى أسبانيا وبيعمل مؤتمرات يا محمااه... السيسى عميل للغرب بس انت رحت للغرب اللى هو عميله عشان يمشيه، طيب هو السيسى فرط فى مية النيل ولا بيعافر ومش عارف يتصرف؟، طيب انت محدش قالك إن أثيوبيا وافقت على شروطنا".

واستطردت: "إرهاب ايه اللى مكانش موجود قبل 2011، محضرتش كنيسة القديسين ومجزرة الأقصر وحادثة خليج نعمة، وطابا، ولا انت بتسلك ايد الإخوان وبتغسلها من الإرهاب، هو انت مسمعتهمش وهم بيقولوا إن رابعة كان اعتصام مسلح وهنفجر مصر، مشوفتش الكنايس اللى ولعت".

واستكملت موجهة كلامها لمحمد على: "قصة القصور بقى دمها سم، والقصور دى معلن عنها فى 2015 مش فى آخر مؤتمر شباب، متجيش تبيع المية فى حارة السقايين، خف بودرة الصراصير".