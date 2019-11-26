مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية: قطر أصبحت بؤرة لتحركات ضباط الموساد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إسلام كمال، مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية، إن قطر تجاوزت مرحلة دراسة وإنشاء قاعدة إسرائيلية على أراضيها وأصبحت الآن نقطة ومحطة للموساد فى منطقة الخليج العربى ينطلق منها الضباط الإسرائيليين لتنفيذ عملياتهم.
وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج، "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن قطر كان لها دور كبير فى استهداف القيادات الفلسطينية، مؤكداً أن كثيرًا من الحراس الشخصيين لتميم بن حمد وابناء العائلة الحاكمة فى قطر من الإسرائيليين.
ولفت مدير مؤسسة كيان للدراسات الإسرائيلية، إلى أن إسرائيل ليس لها قاعدة عسكرية فى من بلدان العالم، ولكن لها بؤر تدريبية فى بعض الدول الإفريقية، وإقليم كردستان.
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