شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فتح باب الترشح لانتخابات نادى النيابة الإدارية ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بدءًا من اليوم الثلاثاء، ولمدة 7 أيام.

وقال النادى فى بيان أصدره، أنه سيتم البدء فى تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس إدارة النادى من اليوم وحتى 3 ديسمبر المقبل ، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 21 فبراير المقبل.

يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الادارية هي انتخابات تجديد كلي، تجرى على خمسة عشر مقعدا بعد أن أنهى المجلس الحالى مدته القانونية المقررة فى اللائحة الداخلية للنادى.

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والمقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات هى: مقعد الرئيس بالاضافة الى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم ، و عدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة و ثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة و مقعدين لوكلاء النيابة

فيما أكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى للانتخابات بالدورة القادمة بعد ان تولى رئاسة مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين.