شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم فتح باب الترشح لانتخابات نادى النيابة الإدارية ولمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة بدءًا من اليوم الثلاثاء، ولمدة 7 أيام.
وقال النادى فى بيان أصدره، أنه سيتم البدء فى تلقى طلبات الترشح لإنتخابات مجلس إدارة النادى من اليوم وحتى 3 ديسمبر المقبل ، وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثامنة مساءً على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 21 فبراير المقبل.
فيما أكدت مصادر قضائية عدم خوض المستشار عبدالله قنديل رئيس النادى للانتخابات بالدورة القادمة بعد ان تولى رئاسة مجلس ادارة النادى لدورتين متتاليتين.
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