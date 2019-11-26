شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن البوابة الالكترونية للتوظيف بالتعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء لإعلان أخر مستجدات البوابة الإلكترونية للتوظيف والتى تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى وعامل خدمات، الخليج 365" يقدم فى 5 معلومات تفاصيل عن البوابة الإلكترونية وما تم خلال الفترة الماضية. 1ـ تم إطلاق البوابة الإلكترونية 9 أكتوبر الماضى لاستقبال طلبات المتقدمين للعمل فى التربية والتعليم. 2ـ وفرت البوابة كافة التفاصيل التى احتاجها المتقدمون للمسابقة واستفسارات. Advertisements 3ـ البوابة الإلكترونية تهدف لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل بالمدارس الحكومية والخاصة . 4ـ تواصل البوابة استبقال طلبات المتقدمين ولن يتم إغلاقها فى الوقت الحالى. 5ـ تعبتر بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال.

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