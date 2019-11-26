شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلق على هزيمة الزمالك: قتلوا أملى ربنا يقتل أملهم.. عليه العوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الإعلامى عمرو أديب، على حزنه، بعد هزيمة الزمالك من فريق إنبى بنتيجة 2-1 ضمن مسابقة الدورى المصرى العام، موضحًا أن هذه الهزيمة قتلت أمله فى حصول الزمالك على المنافسة هذا الموسم.

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وقال "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، إن الزمالك أفسد عليه سعادته بعد هزيمته من إنبى، مضيفًا: " أول ما أتغلبنا والله بحس إن الناس بتشمت فيا مش فى الزمالك، ويبدو أن حلمى طولان خلقه الله لينكد عليا، دخل فينا الجون فى الدقيقة 99.9.. نكد غير طبيعى.. وفى نفس اليوم فوز الأهلى برباعية ".

وواصل: "قتلوا أملى ربنا يقتل أملهم من بدرى.. عمرو عيط.. وكان عنده أمل ينافس على المركز التانى لآخر الدورى بس الأمر حصل بدرى.. والأهلى نار نار ياحبيبى نار.. عليه العوض ومنه العوض".