النيابة العامة تدشن صفحة رسمية على "إنستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
دشنت النيابة العامة، مساء اليوم الإثنين، صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لنشر البيانات الصادرة عنها.
جاء ذلك بعد أيام من قرار النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإنشاء إدارة تحت مسمى "البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي"، مكونة من 3 وحدات، وهم؛ التواصل مع وسائل الإعلام، الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، الرصد والتحليل.
ووفق القرار رقم 2376 لسنة 2019، المنشور في 12 نوفمبر الماضي، فالهدف من إنشائه عدة مهام من بينها توثيق وتطوير صفحات وحسابات النيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة؛ لتوضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره النيابة العامة من اختصاصات، في إطار من الشفافية والمصداقية.
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