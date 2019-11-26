إخماد حريق مخزن بحي المستثمر الصغير في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، مساء الاثنين، من السيطرة على حريق اندلع في مخزن بالشيخ زايد.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بحي المستثمر الصغير.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء، وتبين نشوب الحريق بمخزن أسفل عقار، وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، وأخمدوا الحريق دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.