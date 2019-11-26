مصر | عاجل.. تحرير محضر لراقصة شهيرة وتهديدها بالإيقاف عن العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تحرير محضر لراقصة شهيرة وتهديدها بالإيقاف عن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حررت مأمورية الضبط القضائي بالرقابة على المصنفات الفنية، قضية للراقصة "انستازيا" بتهمة الرقص بدون ترخيص، وارتداء بدلة رقص غير قانونية.



البداية كانت بمعلومات وردت لمدير عام الرقابة على المصنفات، بقيام قاعة حفلات داخل فندق شهير بالشيخ زايد حفلة للراقصة "انستازيا"، وعقب ذلك تواجد مأمور الضبط القضائي بالمصنفات وحرر قضية جنحة حملت رقم"٣٥٤٦ جنح الشيخ زايد أول" بتهمة الرقص بدون ترخيص، فضلا عن ارتدائها بدلة للرقص غير قانونية تقوم.