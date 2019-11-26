مصر | إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصين، مساء اليوم الاثنين، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين كسور وجروح وكدمات، وذلك إثر حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام بنزينه طايع.

كان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن وقوع حادث تصادم علي طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي أمام بنزينه طايع بين سيارة رقم " 161081 " ملاكي الإسماعيلية مع دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، مما اسفر عن إصابة المدعو، سفيان رمضان محمد 26 عامًا، وسحر فرج الله محمد 35 عامًا.

وعلي الفور تم نقل المصابين الي مستشفي طوارئ أبوخليفة لتلقي العلاج للازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لسؤال المصابين حول ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

