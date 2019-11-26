مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. تفاصيل الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. تفاصيل الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة أسفل منزل بالبساتين

رجح مصدر أمني في واقعة العثور على هيكل عظمي أسفل منزل في شارع النصر بمنطقة البساتين أن الجثة مسروقة من أحد المقابر.

"بدافع بيهم عن نفسي".. التحقيق مع مصرفي لحيازته قنبلة غاز وبندقية تركي

فتحت نيابة مدينة نصر أول التحقيق مع مصرفي عثر بحوزته على بندقية تركي وقنبلة غاز، وطالبت بإجراء التحريات المباحث حول نشاطه، والتحفظ على المضبوطات.

"أمن الجيزة" يكشف تفاصيل الاشتباه في وجود متفجرات داخل سيارة بالشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن السيارة الملاكي المشتبه في تواجد متفجرات داخلها، بمنطقة الشيخ زايد، كان بها عطل ومتوقفة بالطريق، بمحيط سوبر ماركت شهير، ولا يوجد أي أشخاص بداخلها، وتحركت دون تدخل واصطدمت بسيارة شرطة، مما أثار الاشتباه إلى وجود متفجرات داخها.

سقوط واحد من تجار "الكيف" بإمبابة وبحوزته 152 لفافة هيروين

أسقط رجال مباحث الجيزة، واحد من مروجي الهيروين المخدر بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وبحوزته 152 لفافة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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بالأسماء.. إخلاء سبيل 7 متهمين بقضية المحور الإعلامي للإخوان

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة باخلاء سبيل 7 متهمين بالقضية 977 لسة 2017 والمعروفة إعلاميا بـ " المحور الاعلامي لجماعة الاخوان " والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

التحقق في واقعة العثور على طفل حديث الولادة "داخل القمامة" بالوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة طفل رضيع ملقى في القمامة بمنطقة القومية بنطاق قسم الوراق، للتصريح بالدفن عقب الصفة التشريحية، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

بالصور.. المستشار عصام المنشاوي يستقبل رئيس محكمة النقض

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبمقر رئاسة الهيئة، ظهر اليوم الاثنين، المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض.

قطاع السجون ينظم دورة تثقيفية بحضور مفتي الديار المصرية

نظم قطاع السجون بوزارة الداخلية، ندوة تثقيفية لأعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين بمنطقة سجون طره، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة في أحد محاورها إلى تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة.

