أخبار مصر | "الشباب والرياضة": اهتمام متزايد بالقارة الأفريقية خلال عهد السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة": اهتمام متزايد بالقارة الأفريقية خلال عهد السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة بشباب ملتقى افريقيا "بنكمل بعض" والذي عقد بالمركز الأوليمبي بالمعادي خلال الفترة من ٢٠ الى ٢٦ نوفمبر الجاري بمشاركة شباب من ٢٩ دولة أفريقية للوقوف على التوصيات التي خرج بها الملتقى وعرض المبادرات الشبابية ومناقشتها معهم.

وأكد الورداني أن هناك إهتمام متزايد بالقارة الأفريقية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعقد العديد من المبادرات المجتمعية والجلسات الحوارية مع شباب الدول الأفريقية بهدف توطيد أواصر العلاقات بشباب القارة الأفريقية وأن هذه المبادرات لن تتوقف عند نهاية رئاسة مصر للاتحاد الافريقي.

كما تناقش مساعد الوزير مع الشباب حول أفكار مبادراتهم التي خرجت من توصيات الملتقى والتي وصل عددها الى ٧ مبادرات دارت أغلبها حول قضايا التعليم بأفريقيا وهم "مبادرة عبقرينو والتي تتعلق بأضرار الإستعمال السيئ لوسائل التكنولوجيا على الأطفال، مبادرة من غير معوقات والتي تستهدف إنشاء مركز إلكتروني لتوفير المادة العلمية للمعلمين وتصميم منهج متميز وتفاعلي للطلاب، مبادرة التعليم الذهبي والتي تدور حول مشكلة هروب الأطفال من المدارس، مبادرة حبيبي يا طالبي وتهدف إلى إقامة دورات تدريبية للمعلمين في كيفية التعامل مع الطلاب لحل مشكلة عدم حب الطلاب للمعلم والمدرسة، مبادرة تعلمي والتي تسعى إلى تمكين الفتيات من التعليم في مختلف المجالات، مبادرة من حقك تعيش في سلام والتي تهدف الى تحقيق نشر السلام بين شعوب إفريقيا والقضاء على العنصرية بجميع أشكالها، مبادرة تأسيسي والتي تتعلق بإعداد جيل واعد من خلال التدريي والتأهيل".

وأشار "الورداني" إلى ضرورة تطوير هذه المبادرات بالتعاون مع الشركاء المعنيين وتنفيذها في عدد من مراكز الشباب المنتشرة بالجمهورية والعمل علي ايجاد شبكة من المدربين الأفارقه جنبا إلى جنب مع اشقائهم من مصر تعمل علي نشر الوعي بقضايا القارة بين الشباب المصري.

