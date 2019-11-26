شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تبدأ تحصيل رسوم إضافية لزيارة محميات البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ إدارة محميات البحر الأحمر، اليوم، تحصيل رسوم زيارة من السائحين والمصريين تنفيذًا لقرار وزارة البيئة رقم 204 لسنة 2019 بتحصيل رسوم زيارة المحميات «الجزر الشمالية، ووادى الجمال، وجبل علبة، والجزر البعيدة»، فيما جددت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية رفضها القرار، وقالت إنها ستلجأ للقضاء.

وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية من 8 صباحا إلى غروب الشمس، وأن يكون رسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات مع إعفاء الأطفال أقل من 7 سنوات، وأن تكون الرسوم للمصريين 25 جنيهًا، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة بصحبة أجنبى 10 دولارات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا، والكبيرة 50 جنيهًا، كما سيتم فرض 10 دولارات رسومًا على يخوت الغوص والسنوركلنج البالغ طولها من 17 إلى 20 مترًا، و20 دولارًا على اليخوت من 20 إلى 25 مترًا، و40 دولارًا على اليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترًا، و60 دولارًا لليخوت البالغ طولها أكثر من 30 مترًا.. وحال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم.

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كان العشرات من ملاك اللنشات السياحية ومراكز الغوص بالغردقة رفضوا القرار، وهددوا بوقف تنظيم رحلات غطس، فيما دافعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن القرار، وقالت إن هدفه إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيمًا واحترافية.

ونشبت خلافات قانونية بين مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والوزارة حول تجاوز حدود فرض رسم الزيارة خارج نطاق المحميات الطبيعية وفق المنشور رقم ١٨ الصادر عن الوزارة فى أغسطس الماضى، وقالت الغرفة إن زيادة التكلفة على السائحين الوافدين لمصر ستجعلهم يتوجهون لمقاصد سياحية منافسة، ما يضر القطاع الذى يحاول استعادة جزء من عافيته، كما أن الوزيرة أشارت إلى فرض رسوم زيارة بالبحر الأحمر على «الجزر الشمالية وعلبة والجزر البعيدة»، رغم أن هذه الجزر خارج اختصاص الوزارة.

وقامت الغرفة بالاشتراك مع غرفة الفنادق وبعض الشركات المالكة مراكز غوص ويخوت سفارى وغوص وفنادق سياحية برفع دعوى قضائية، مطالبين بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه، وحددت المحكمة ٨ ديسمبر المقبل لنظر الدعوى.