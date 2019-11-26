شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد عدد المتعاقدين على الغاز الطبيعي بكفر الشيخ إلى 114 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة قلين بتكلفة 72 مليون جنيه، في قطاعات الإسكان والتعليم والطرق والغاز الطبيعى، بالتزامن مع الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة الذي يوافق الذكرى 63 لانتصارات معركة البرلس البحرية، بحضور اللواء ياسر الحفناوى، السكرتير العام المساعد، وعلى سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وافتتح المحافظ أعمال توسعة مدرسة قلين الرسمية للغات المتميزة بتكلفة 9.589 مليون جنيه، بإدارة قلين التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس.

وقال المحافظ إنه تم طرح 20 مدرسة جديدة بإجمالى 20 مبنى و327 فصلا، وسيتم البت الفنى من إجمالى الأولويات التي تبلغ 48 مدرسة ليصبح باقى الأولويات 28 مدرسة جاهزة للإعلان والطرح المركزى، مشيرًا إلى أن عدد المدارس التي تم طرحها كأولوية أولى بلغ 21 مدرسة وتم تسليم المواقع وبدء العمل ضمن المدارس الجارى العمل بها. وافتتح المحافظ محطة قلين للغاز الطبيعى «محطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة» بتكلفة 24 مليون جنيه وتغذى مدينة قلين وحى قلين البلد وتوابعها.

وأكد المحافظ تزايد أعداد المتعاقدين على خدمة الغاز الطبيعى بالمحافظة، الذي وصل إلى 114 ألفًا، بمراكز «كفرالشيخ، دسوق، قلين، فوة، بيلا، برج البرلس»، من إجمالى المستهدف لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى والتى تصل إلى 155 ألف عميل بحلول عام 2022.

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وأشار إلى أنه جار توصيل الغاز الطبيعى لمدن الحامول والرياض وسيدى سالم وبيلا، والمرحلة الثانية بفوة طبقاً للبرنامج الزمنى لتنفيذ المراحل المقترحة، وتشمل المرحلة الأولى «الحامول الجرايدة» والمرحلة الثانية تشمل «الرياض وسيدى سالم»، والثالثة «الرياض وسيدى سالم».

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق «قلين- دسوق» بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020، ومليون جنيه من أعمال رد الشىء لأصله، وقال إنه يتم رصف طريق قلين- دسوق بطول 800 متر بتكلفة مليون جنيه من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019- 2020 م، و600 متر بتكلفة مليون جنيه، رد الشىء لأصله، على أن يتم إنهاء الأعمال خلال 15 يومًا.

وافتتح المحافظ المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة قلين بتكلفة 35 مليون جنيه، ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها رئيس الجمهورية، وضمت إنشاء 10 عمارات بها 222 وحدة سكنية و72 محلا بتكلفة 35 مليون جنيه، ليضم مشروع الإسكان الاجتماعى 24 عمارة تم افتتاحها بقلين، بمساحة الوحدة 90 مترا مربعا كاملة التشطيب.

وأوضح المحافظ أن هناك 250 وحدة سكنية جديدة تم الانتهاء من تنفيذها مطروحة للمتقدمين بمشروعات الإسكان، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم 5عمارات بإجمالى 112 وحدة سكنية، تتضمن 4 عمارات بمنشأة على بـ 96 وحدة سكنية، وعمارة بقرية أبوغنيمة بـ 16 وحدة بمركز سيدى سالم، وسيتم تسليم عدد من الوحدات السكنية في عدد من المراكز والمدن خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك 834 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمستحقيها بمراكز قلين، والرياض، وفوة، والحامول، ومطوبس، وبذلك يكون عدد الوحدات السكنية المتوفرة حوالى 3200 وحدة تقريبًا متاحة بالمحافظة للتخصيص وتتم إجراءات التخصيص بمعرفة وزارة الإسكان.

وقال إنه جار طرح 10 أبراج سكنية بموقع غرب مدينة كفرالشيخ ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى للمرحلة الثالثة بإجمالى 740 وحدة سكنية منها 666 وحدة سكنية، و296 محلًا، بالإضافة إلى إنشاء 105 وحدات سكنية و80 محلا بسخا وتم الانتهاء من الرسومات واعتمادها من وزارة الإسكان وجار إنهاء إجراءات الطرح والترسية.