شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات و«زغاريد» في البنك المركزي بعد أنباء التجديد لطارق عامر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أروقة البنك المركزى المصرى، ظهر أمس، احتفالات بين العاملين، عقب تردد أنباء عن التجديد لطارق عامر، محافظ البنك، لمدة ثانية تستمر 4 سنوات، تبدأ غدًا، على الرغم من عدم صدور القرار رسميًا حتى مثول الجريدة للطبع.

وأظهرت مقاطع فيديو، حصلت عليها «المصرى اليوم»، طارق عامر واقفًا وسط الموظفين لتلقى التهانى، وحدثهم قائلًا: «قالى لى إيه ده إنت محبوب أوى.. أنا جت لى التقارير»، مضيفًا: «واضح إن أنتم كان ليكم دور جامد.. عملتوا ضغط جامد»، ليرد أحدهم: «هنطالب بتعديل الدستور لمدة ثالثة»، بينما أكملت سيدات من موظفات البنك المشهد بالزغاريد، وهتف آخرون: «بنحبك يا ريس».

وكانت الأيام الماضية شهدت تردد العديد من الشائعات في الأوساط السياسية بشأن الخطوة المقبلة لـ«عامر»، عقب انتهاء مدته الحالية بالبنك المركزى، إذ تضاربت الأنباء بشأن إمكانية التجديد له من عدمه، بينما ذهبت تقارير أخرى إلى إمكانية ترشيحه رئيسًا للحكومة في التعديل الوزارى المرتقب، لكن مشهد الاحتفالات في مقر البنك المركزى، أمس، رجح كفة استمراره في منصبه الحالى.