شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية: لا مانع من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع مفتى الديار المصرية خلال لقائة فى برنامج القاهرة الآن والمذاع على قناة الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدى قائلا: الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية ترى أن تصرفات الأنبياء وما إلي ذلك لا تستطيع الدراما تجسيد تلك الشخصية لما لها من أوصاف يقف العقل أمامها ويصعب عليها تخيلها فلذلك يمنع تجسيد شخصيات الأنبياء فى الدراما.
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