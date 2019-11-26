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مفتى الجمهورية: لا مانع من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن فتوى التبرع بالأعضاء تأتى إلى دار الإفتاء حتى الآن، والرد هو لا مانع من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، لأنه تبرع وليس بيعا فى إطار الضوابط الطبية الموضوعة، والتى تكفل نجاح هذه العملية فدار الافتاء والطب شريكان فى هذا الأمر.

 

وتابع مفتى الديار المصرية خلال لقائة فى برنامج القاهرة الآن والمذاع على قناة الحدث تقديم الإعلامية لميس الحديدى  قائلا: الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية ترى أن تصرفات الأنبياء وما إلي ذلك لا تستطيع الدراما تجسيد تلك الشخصية لما لها من أوصاف يقف العقل أمامها ويصعب عليها تخيلها فلذلك  يمنع تجسيد شخصيات الأنبياء فى الدراما.

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