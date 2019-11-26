شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يخصص رقم هاتفي لتلقي المظالم عبر الواتس اب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص النائب العام المستشار حماده الصاوي، رقم هاتفي لتلقي الشكاوي والمظالم عبر التطبيق الإلكتروني "واتس اب" وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، إنه إيماناً من النيابة العامة برسالتها، وحرصا منها علي الوصول إلى الحقيقة أينما كانت، وبكل الوسائل والطرق المشيروعة، وتيسيرا علي المواطنين، فقد تخصص رقم هاتفي لتلقي مظالم المواطنين عبر تطبيق الواتس أب من خلال الخطوات التالية: *إرسال رسالة إلى الرقم الهاتفي 01111755959 عبر تطبيق الواتس آب. *تنزيل الملف النصي الذي سيرسل لكم عبر التطبيق فور إرسال الرسالة. Advertisements * فتح الملف النصي وملأ النموذج الموجود به إلكترونياً. *حفظ الملف النصي. *إعادة إرسال الملف النصي لذات الرقم عبر النطبي. واختتمت النيابة العامة إنه سيتم إخطار مقدمي الشكوي بالأرقام التي قيدت بها المظالم حتي يتم متابعتها.

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