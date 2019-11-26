شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة طارئة للبرلمان الخميس لنظر قرار التجديد لمحافظ البنك المركزى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان قرر دعوة المجلس للانعقاد فى جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفاً، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية، بترشيح محافظ لبنك المركزي.
يأتي ذلك لاسيما بعدما ورد للدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.
جدير بالذكر أن الدستور يقضي في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وكانت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، قد صرحت إنه تم التجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2019
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