شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: لبنان تفرج على الـ9 المتهمين بقطع الطريق شمال بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السلطات اللبنانية أفرجت عن الشبان الـ9 الذين تم توقيفهم ليل أمس فى منطقة جل الديب شمال بيروت بسبب قطع الطريق.

وفى سياق منفصل شهدت مناطق متفرقة من لبنان، تجمعات احتجاجية محدودة الأعداد، كما انخفضت أعداد المتظاهرين بالساحات والميادين على نحو ملحوظ صباحا، فى حين قامت قوات الأمن بمؤازرة من الجيش، بفتح عدد من الطرق المغلقة بمعرفة المحتجين، كما تم إلقاء القبض على عدد الأشخاص لارتكابهم أعمال شغب .

ودعا المتظاهرون إلى إضراب عام وعصيان مدنى واسع فى جميع أرجاء لبنان ابتداء من اليوم، غير أن الاستجابة جاءت محدودة، واقتصر الأمر حتى صباح اليوم على مدينة صيدا (جنوبا) إلى حد كبير، التى شهدت إغلاق السوق التجارى الرئيسى والمدارس والجامعات ومجموعة من المؤسسات العمومية مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.

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وأغلقت مؤسسات أخرى، خاصة وعامة، فى مناطق متفرقة من البلاد، كإجراء وقائى، فى ضوء تداعيات الاشتباكات العنيفة التى شهدتها بيروت مساء أمس واستمرت حتى فجر اليوم، بعد قيام مجموعات من مؤيدى وأنصار حزب الله بالاعتداء على المتظاهرين والمحتجين فى وسط العاصمة مستخدمين العصى والأحجار والعبوات والزجاجات.